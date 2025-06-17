Трамп призвал жителей Тегерана к срочной эвакуации

Жителям Тегерана необходимо срочно эвакуироваться на фоне конфликта с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social .

"Какая жалость, какая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана! " - подчеркнул он.

По словам президента, Иран должен был подписать ядерную сделку, которую он предложил.

Атаки Израиля

Напомним, на прошлой неделе Израиль нанес ракетные удары по Ирану. Одной из целей стали ядерные объекты.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, сейчас продолжается второй этап операции Израиля против Ирана.

В частности, Израиль наносит удары по Тегерану - военным объектам, которые связаны с Минобороной, со стражами исламской революции, полицией.

При этом он отмечал, что главная цель атак Израиля - ядерная программа Ирана.

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