Трамп призвал жителей Тегерана к срочной эвакуации
Жителям Тегерана необходимо срочно эвакуироваться на фоне конфликта с Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
По словам президента, Иран должен был подписать ядерную сделку, которую он предложил.
"Какая жалость, какая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - подчеркнул он.
Атаки Израиля
Напомним, на прошлой неделе Израиль нанес ракетные удары по Ирану. Одной из целей стали ядерные объекты.
Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, сейчас продолжается второй этап операции Израиля против Ирана.
В частности, Израиль наносит удары по Тегерану - военным объектам, которые связаны с Минобороной, со стражами исламской революции, полицией.
При этом он отмечал, что главная цель атак Израиля - ядерная программа Ирана.
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