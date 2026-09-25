Трамп закликав Зеленського поїхати на переговори до Путіна в Москву, - Bloomberg

Як зазначає видання, під час зустрічі в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку США намагалися відновити переговорний процес між Україною та РФ.

Трамп закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Москві, однак це викликало обурення української сторони.

На запитання журналістів про те, коли він відвідає столицю РФ, Зеленський відповів: "На ракеті", додавши емоційний вигук.

Паралельно американська сторона наполягала на укладенні перемир'я щодо атак на енергетичну інфраструктуру через зростання світових цін на дизельне паливо.

Проте ані Україна, ані Росія на цю ініціативу не погодилися.

Володимир Зеленський повідомив, що потенційні технічні мирні переговори можуть відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча конкретної дати Вашингтон ще не запропонував.

Також під час переговорів порушувалося питання посилення української протиповітряної оборони перед зимовим періодом.

США погодилися надати України ліцензії на виробництво ракет Patriot (очікується, що виробництво розпочнеться не раніше ніж через рік).

Проте остаточне рішення щодо прямих поставок систем ППО цієї зими Трамп ще не ухвалив через власний дефіцит озброєння США.

"Виробництво ракет - це важливий крок, але воно не розв'яже нагальну потребу захисту критичної інфраструктури вже цієї зими", - зазначають джерела видання.

Ініціатива Трампа з'явилася на тлі повідомлень про те, що США запросили Путіна взяти участь у саміті G20 у Флориді в грудні, що викликало критику з боку європейських союзників.