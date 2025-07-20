Трамп закликав скасувати літні канікули Сенату для термінових призначень

Президент США Дональд Трамп закликає Сенат не йти на літні канікули. Він просить затвердити запропоновані ним кандидатури посадовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.
Американський президент звернувся до лідера більшості в Сенаті республіканця Джона Туна.
"Сподіваюся, що дуже талановитий Джон Тун, який здобув численні перемоги за останні два тижні, а насправді за останні шість місяців, скасує серпневі канікули (і довгі вихідні), щоб затвердити моїх неймовірних номінантів", - написав Трамп.
Як зазначається, сенатори мають затвердити шістьох номінантів, яких висунув Трамп. Але у серпні у сенаторів заплановані канікули.
Серед ключових кандидатів, яких мають затвердити - юрист із Міністерства юстиції Еміль Бов на посаду судді федерального апеляційного суду та колишня ведуча телеканалу Fox News Джанін Пірро на посаду головного федерального прокурора в окрузі Вашингтона.
Нагадаємо, нещодавно у США схвалили проєкт бюджету, що отримав назву One, Big, Beautiful Bill (Один, великий, красивий законопроєкт). Він передбачає продовження податкових пільг, запроваджених за першої каденції Дональда Трампа, збільшення витрат на безпеку кордонів, скорочення соціальних програм.
Палата представників США 3 липня схвалила пакет законопроєктів, який ініціював Трамп.
Вже 5 липня Трамп підписав закон про податки і витрати. Він назвав законопроєкт "найбільшою перемогою на сьогодні".
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