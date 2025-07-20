Трамп призвал отменить летние каникулы Сената для срочных назначений

Американский президент обратился к лидеру большинства в Сенате республиканцу Джону Туну.

"Надеюсь, что очень талантливый Джон Тун, который одержал многочисленные победы за последние две недели, а на самом деле за последние шесть месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные), чтобы утвердить моих невероятных номинантов", - написал Трамп.

Как отмечается, сенаторы должны утвердить шесть номинантов, которых выдвинул Трамп. Но в августе у сенаторов запланированы каникулы.

Среди ключевых кандидатов, которых должны утвердить - юрист из Министерства юстиции Эмиль Бов на должность судьи федерального апелляционного суда и бывшая ведущая телеканала Fox News Джанин Пирро на должность главного федерального прокурора в округе Вашингтона.

Большой закон Трампа