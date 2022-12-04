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Трамп призвал отменить действие Конституции США и вернуть его к власти

Новина українською →
США, Воскресенье 04 декабря 2022 17:08
Трамп призвал отменить действие Конституции США и вернуть его к власти Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает использовать любые способы, чтобы президентские выборы 2020 года были признаны "мошенническими", и утверждает, что их итоги могут служить основанием для прекращения действия Конституции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, об этом Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social. В посте он призвал отменить действие Конституции, чтобы упразднить выборы 2020 года и восстановить его на посту президента. Тем самым Трамп продолжает продвигать свое отрицание выборов и собственные маргинальные теории заговора.

"Массовое мошенничество такого вида и таких масштабов позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже содержащиеся в Конституции", - подчеркнул он в собственной соцсети.

Этот пост появился после того, как в Twitter были опубликованы внутренние электронные письма, которые зафиксировали обсуждение в 2020 году истории о материале, найденном на ноутбуке Хантера Байдена, сына действующего президента Америки Джо Байдена.

Представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что высказывания Трампа должны быть публично осуждены, причем они на самом деле являются "анафемой для души нации".

"Вы не можете любить Америку только тогда, когда вы побеждаете. Американская Конституция является священным документом, более 200 лет гарантирующим господство свободы и верховенства права в нашей великой стране. Конституция объединяет американский народ - независимо от партии - и избранные лидеры клянутся ее соблюдать. Это лучший памятник всем американцам, отдавшим жизнь, чтобы победить корыстных деспотов, злоупотреблявших своей властью и попиравших фундаментальные права", - подчеркнул Бейтс.

Недавно действующий президент США Джо Байден лаконично отреагировал на выдвижение Трампа в президенты США: "Дональд Трамп подвел Америку".

А немецкий канцлер Олаф Шольц вообще надеется, что Дональд Трамп потерпит поражение на выборах президента США в 2024 году.

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