Шольц сподівається на поразку Трампа на виборах президента США
Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається, що Дональд Трамп зазнає поразки на виборах президента США у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
За його словами, його не вразила заява про висунення кандидатури Трампа на пост президента США. Особливо після непереконливого результату республіканців на проміжних виборах до Конгресу.
"Тепер можна сподіватися, що як і на минулих виборах, вибір проти популізму залишиться можливим", - додав Шольц.
Він також зазначив, що нинішній президент США Джо Байден є розумним і досвідченим політиком, який зміцнює трансатлантичний союз та цінує відносини між Європою і США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помічники Трампа подали документи для участі у виборах 2024 року. Республіканець обіймав президентську посаду з 2017 по 2021 роки.
Джо Байден вже відреагував, опублікувавши відеодобірку з ключовими подіями часів перебування свого попередника в Білому домі з підписом "Дональд Трамп підбив Америку".
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