Шольц сподівається на поразку Трампа на виборах президента США

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається, що Дональд Трамп зазнає поразки на виборах президента США у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, його не вразила заява про висунення кандидатури Трампа на пост президента США. Особливо після непереконливого результату республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

"Тепер можна сподіватися, що як і на минулих виборах, вибір проти популізму залишиться можливим", - додав Шольц.

Він також зазначив, що нинішній президент США Джо Байден є розумним і досвідченим політиком, який зміцнює трансатлантичний союз та цінує відносини між Європою і США.