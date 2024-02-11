Трамп закликав Сенат не голосувати за фіндопомогу Україні та іншим країнам

Трамп зазначив, що США не повинні надавати фінансову допомогу жодній країні "якщо це тільки не робиться у вигляді позики, а не просто передачі коштів". Він переконаний, що кошти можна позичати виключно на надзвичайно вигідних умовах, "наприклад, без відсотків і на необмежений термін".

Крім того, на думку лідера республіканців, така угода має супроводжуватися додатковими умовами з боку США.

"Ми ніколи більше не повинні давати гроші без сподівання на їх повернення або без будь-яких "обумовлень". Сполучені Штати Америки більше не мають шити себе в дурні!", - написав екс-президент.

Додамо, що під час свого виступу перед виборцями у Південній Кароліні в суботу, 10 лютого, Трамп вкотре заявив, що готовий самостійно "врегулювати" війну в Україні.

Фінансова допомога США для України

Сенат США 8 лютого заблокував розроблений спільно демократами і республіканцями законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, що вміщує заходи для захисту південного кордону США.

Сенат вирішив повторно переглянути проект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але вже без міграційної реформи та безпеки кордону.

Того ж дня Сенат США почав розгляд законопроекту про виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю. Наразі щодо нього тривають дебати, під час яких сенатори пропонують свої правки. Після завершення дебатів та розгляду правок, документ винесуть на фінальне голосування в Сенаті.

Надалі законопроект має розглянути Палата представників США, яка раніше провалила голосування за інші пакети фінансової допомоги для України та інших країн, зокрема через тиск Трампа на конгресменів.

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