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Байден назвав "злочинною бездіяльністю" затримку з допомогою Україні

Вашиннгтон, Субота 10 лютого 2024 16:21
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Байден назвав "злочинною бездіяльністю" затримку з допомогою Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден прокоментував затримку з виділенням коштів на підтримку України в Конгресі США. За його словами, така затримка є "злочинною бездіяльністю" з боку конгресменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Вашингтоні американський президент попередив про "жахливі наслідки" у разі, якщо американські конгресмени не схвалять фінансування для України.

"Неспроможність Конгресу підтримати Україну близька до злочинної недбалості. Це обурливо", - заявив Байден у Білому домі.

Водночас німецький канцлер висловив сподівання, що американські конгресмени все ж таки дійдуть згоди та виділять кошти на підтримку України.

"Сподіваюся, Палата представників піде за вами і прийме необхідне рішення про підтримку", - сказав Шольц.

Допомога Україні від США

В США закінчилися виділені раніше кошти на підтримку України. Новий пакет фінансування на запит Байдена має виділити американський Конгрес. Але цей запит розглядається ще з минулого жовтня, і лише нещодавно почав просуватися.

Днями Сенат США взявся за розгляд законопроекту про виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю. Наразі щодо нього тривають дебати, в ході яких сенатори пропонують свої правки. Після завершення дебатів та розгляду правок законопроект винесуть на фінальне голосування в Сенаті.

Однак це ще не все. Надалі законопроект має розглянути Палата представників США, яка і створювала проблеми на шляху розгляду запиту Байдена на фінансування. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Як заявляв голова комітету з розвідки Палати представників конгресмен-республіканець Майк Тернер під час свого візиту в Київ, у США повністю підтримують допомогу Україні. Він впевнений, що Конгрес схвалить фінансування.

Водночас, за словами глави фракції "Слуга народу" в українському парламенті Давида Арахамії, Україні вистачить військових ресурсів ще на два місяці без нової допомоги від США.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Допомога Україні
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