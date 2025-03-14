Трамп закликав Путіна зберегти життя українських військових: що відповів диктатор

За словами Путіна, у нього відбулась телефонна розмова з Трампом, а також відбулись контакти російських та американських чиновників.

"Загалом ситуація починає рухатися. Подивимося, що з цього вийде. Ми сьогодні цією темою і позаймаємося", - сказав Путін.

Також диктатор заявив, що ознайомився з пропозицією Трампа помилувати життя український військових, які перебувають у Курській області. У відповідь Путін назвав українських військових бойовиками.

За його словами, українські військові можуть скласти зброю та здатись у полон.

"У зв'язку з цим наголошу, що в разі складання зброї і здачі в полон їм буде гарантовано життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і законів Російської Федерації", - цинічно сказав Путін.

30-денне перемир'я в Україні

Під час перемовин у Саудівській Аравії Україна підтримала ініціативу США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Напередодні аналогічні переговори відбулися між американською та російською делегаціями в Москві, але помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не надала змістовної відповіді на цю пропозицію. Київ сподівається на активну роль США у переговорах і тиск на Москву, щоб примусити її до завершення війни.