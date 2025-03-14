UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп закликав Путіна зберегти життя українських військових: що відповів диктатор

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін запропонував українським військовим, які перебувають у Курській області, здатись у полон. Такою була його відповідь на заклик президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

За словами Путіна, у нього відбулась телефонна розмова з Трампом, а також відбулись контакти російських та американських чиновників. 

"Загалом ситуація починає рухатися. Подивимося, що з цього вийде. Ми сьогодні цією темою і позаймаємося", - сказав Путін.

Також диктатор заявив, що ознайомився з пропозицією Трампа помилувати життя український військових, які перебувають у Курській області. У відповідь Путін назвав українських військових бойовиками. 

За його словами, українські військові можуть скласти зброю та здатись у полон.

"У зв'язку з цим наголошу, що в разі складання зброї і здачі в полон їм буде гарантовано життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і законів Російської Федерації", - цинічно сказав Путін.

30-денне перемир'я в Україні

Під час перемовин у Саудівській Аравії Україна підтримала ініціативу США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Напередодні аналогічні переговори відбулися між американською та російською делегаціями в Москві, але помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не надала змістовної відповіді на цю пропозицію. Київ сподівається на активну роль США у переговорах і тиск на Москву, щоб примусити її до завершення війни.

Путін заявив, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси". Трамп, своєю чергою, висловив сподівання, що Росія "вчинить правильно".

Сьогодні ж Трамп заявив про "дуже хороші та продуктивні дискусії" з Путіним. А також заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими й перебувають у дуже вразливому становищі.

"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДональд ТрампКурська областьМирні переговориВійна в Україні