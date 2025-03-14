Трамп призвал Путина сохранить жизни украинских военных: что ответил диктатор

По словам Путина, у него состоялся телефонный разговор с Трампом, а также состоялись контакты российских и американских чиновников.

"В целом ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится. Мы сегодня этой темой и позанимаемся", - сказал Путин.

Также диктатор заявил, что ознакомился с предложением Трампа помиловать жизни украинский военных, которые находятся в Курской области. В ответ Путин назвал украинских военных боевиками.

По его словам, украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен.

"В связи с этим подчеркну, что в случае сдачи оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законов Российской Федерации", - цинично сказал Путин.

30-дневное перемирие в Украине

Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина поддержала инициативу США о введении 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Накануне аналогичные переговоры состоялись между американской и российской делегациями в Москве, но помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль не заинтересован во временном перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на это предложение. Киев надеется на активную роль США в переговорах и давление на Москву, чтобы принудить ее к завершению войны.