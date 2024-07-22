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Трамп закликав провести другі дебати на каналі Fox News, - AP

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп закликає провести другі дебати на каналі Fox News, який вважається дружнішим до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Це сталося після того, як чинний президент США Джо Байден відмовився переобиратися на другий термін.

Трамп у пості у своїй соцмережі написав, що будь-хто, хто стане кандидатом від Демократичної партії, має зустрітися з ним на Fox News, "а не на дуже упередженому ABC".

Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня, які проведе канал ABC.

Що сталося

Нагадаємо, що в неділю, 21 липня, президент США Джо Байден опублікував лист у соцмережі Х (колишній Twitter), у якому сказав, що відмовляється переобиратися на другий термін глави держави. У наступному пості він повідомив, що замість себе пропонує на посаду президента США віце-президента Камалу Гарріс.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник Білого дому Ендрю Бейтса заявив, Байден не піде з президентської посади до закінчення повноважень, незважаючи на заклики низки деяких республіканців.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп