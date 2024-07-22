Трамп призвал провести вторые дебаты на канале Fox News, - AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп призывает провести вторые дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Это случилось после того, как действующий президент США Джо Байден отказался переизбираться на второй срок..
Трамп в посте в своей соцсети написал, что любой, кто станет кандидатом от Демократической партии, должен встретиться с ним на Fox News, "а не на очень предвзятом ABC".
Издание отмечает, что ранее Трамп и Байден договорились встретиться на вторых дебатах 10 сентября, которые проведет канал ABC.
Напомним, что в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал письмо в соцсети Х (бывший Twitter), в котором сказал, что отказывается переизбираться на второй срок главы госудасртва. В следующем посте он сообщил, что вместо себя предлагает на пост президента США вице-президента Камалу Харрис.
Ранее РБК-Украина сообщало, что представитель Белого дома Эндрю Бейтса заявил, Байден не уйдет с президентского поста до окончания полномочий, несмотря на призывы ряда некоторых республиканцев.
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