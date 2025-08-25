Трамп закликав Ізраїль якнайшвидше завершити війну з ХАМАС, але є нюанс

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль у стислі терміни завершити війну Ізраїлю з ХАМАС, але фактично підтримує військову операцію ЦАХАЛ в анклаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Зараз вони (ізраїльській уряд. - ред.) говорять про місто Газа - завжди про щось говорять. В якийсь момент усе буде врегульовано, і я кажу, що вам краще врегулювати це швидко. Ви повинні вирішити це якнайшвидше", - сказав Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Джє Мьоном.
Президент додав, що війна "має закінчитися, тому що між голодом й усіма іншими проблемами - гіршими за голод", смерть, чиста смерть - людей убивають".
Крім того, Трамп зазначив, що існує "дуже серйозний дипломатичний тиск" для завершення війни, але не уточнив, у чому він полягає.
У Bloomberg припустили, що, ймовірно, Трамп мав на увазі плани Нетаньягу з розширення наземної операції на місто Газа після того, як раніше військові оминули цю територію через побоювання за долю ізраїльських заручників, які там утримуються.
Водночас, Трамп не прокоментував подальші ймовірні дії США у разі затягування операції.
"Я думаю, що протягом наступних двох-трьох тижнів, ви матимете досить непоганий, остаточний - остаточний фінал", - сказав Трамп.
21 серпня у Генштабі армії Ізраїлю заявили про розширення операції для повного захоплення Сектору Газа та наміри повністю розгромити ХАМАС. Прем'єр Нетаньягу схвалив план військової операції для захоплення Гази.
За кілька днів ізраїльська армія посилила бойові дії у Секторі Газа та зайшла на околиці міста.
Минулого тижня, вперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС, ООН оголосила про голод у Секторі Газа. Це викликало нові міжнародні заклики припинити бойові дії та пришвидшити доставку гуманітарної допомоги.
Ізраїль відкинув ці висновки, а канцелярія Нетаньягу назвала звіт "відвертою брехнею".
Трамп здебільшого не коментував дані ООН. Водночас, посол США в Ізраїлі Майк Хакабі в соцмережі X написав, що допомога, яка надходить до Гази, була вкрадена ХАМАС.