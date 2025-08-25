Трамп закликав Ізраїль якнайшвидше завершити війну з ХАМАС, але є нюанс

"Зараз вони (ізраїльській уряд. - ред.) говорять про місто Газа - завжди про щось говорять. В якийсь момент усе буде врегульовано, і я кажу, що вам краще врегулювати це швидко. Ви повинні вирішити це якнайшвидше", - сказав Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Південної Кореї Лі Джє Мьоном.

Президент додав, що війна "має закінчитися, тому що між голодом й усіма іншими проблемами - гіршими за голод", смерть, чиста смерть - людей убивають".

Крім того, Трамп зазначив, що існує "дуже серйозний дипломатичний тиск" для завершення війни, але не уточнив, у чому він полягає.

У Bloomberg припустили, що, ймовірно, Трамп мав на увазі плани Нетаньягу з розширення наземної операції на місто Газа після того, як раніше військові оминули цю територію через побоювання за долю ізраїльських заручників, які там утримуються.

Водночас, Трамп не прокоментував подальші ймовірні дії США у разі затягування операції.

"Я думаю, що протягом наступних двох-трьох тижнів, ви матимете досить непоганий, остаточний - остаточний фінал", - сказав Трамп.