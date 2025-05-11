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Трамп заінтригував: обіцяє "найвпливовіший" пост в соцмережі

Неділя 11 травня 2025 22:05
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Трамп заінтригував: обіцяє "найвпливовіший" пост в соцмережі Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп заінтригував своїх підписників гучною заявою. Наступний його пост у соцмережі буде одним із найважливіших і найвпливовіших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського президента у Truth Social.

Із загадковим дописом Трамп виступив надвечір 11 травня.

"Моя наступна ПРАВДА буде однією з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ!", - написав президент США.

Глава Сполучених Штатів не розкрив деталей щодо того, у якій сфері може бути його рішення чи з якого питання, залишивши багато місця для роздумів.

Трамп заінтригував: обіцяє &quot;найвпливовіший&quot; пост в соцмережі

Загадки від Трампа

Додамо, що це не вперше, коли Трамп інтригує світ своїми заявами, не пояснюючи подробиць.

Зокрема, нещодавно Дональд Трамп заявив, що зробить важливе історичне оголошення перед своєю поїздкою до Саудівської Аравії.

Під час розмови з пресою Дональд Трамп нагадав про майбутню поїздку країнами Близького Сходу - зокрема до Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару. Водночас він заінтригував журналістів анонсом важливої заяви, яку готується зробити напередодні поїздки.

"Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам, про що. Але воно буде — і воно дуже позитивне. Це оголошення буде зроблено або в четвер, або в п'ятницю, або в понеділок перед нашим від'їздом", — заявив Трамп.

Він додав, що це буде одна з найзначущіших заяв за багато років, яка стосуватиметься "певного предмета — дуже важливого предмета", не уточнивши жодних деталей.

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