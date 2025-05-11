Трамп заинтриговал: обещает самый "влиятельный" пост в соцсети
Президент США Дональд Трамп заинтриговал своих подписчиков громким заявлением. Следующий его пост в соцсети будет одним из самых важных и влиятельных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского президента в Truth Social.
С загадочным сообщением Трамп выступил вечером 11 мая.
"Моя следующая ПРАВДА будет одной из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо публиковал. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!", - написал президент США.
Глава Соединенных Штатов не раскрыл деталей относительно того, в какой сфере может быть его решение или по какому вопросу, оставив много места для размышлений.
Загадки от Трампа
Добавим, что это не первый раз, когда Трамп интригует мир своими заявлениями, не объясняя подробностей.
В частности, недавно Дональд Трамп заявил, что сделает важное историческое объявление перед своей поездкой в Саудовскую Аравию.
Во время разговора с прессой Дональд Трамп напомнил о предстоящей поездке по странам Ближнего Востока - в частности в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. В то же время он заинтриговал журналистов анонсом важного заявления, которое готовится сделать накануне поездки.
"Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет - и оно очень позитивное. Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом", - заявил Трамп.
Он добавил, что это будет одно из самых значимых заявлений за много лет, которое будет касаться "определенного предмета - очень важного предмета", не уточнив никаких деталей.
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