Трамп заинтриговал: обещает самый "влиятельный" пост в соцсети

Президент США Дональд Трамп заинтриговал своих подписчиков громким заявлением. Следующий его пост в соцсети будет одним из самых важных и влиятельных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского президента в Truth Social .

Глава Соединенных Штатов не раскрыл деталей относительно того, в какой сфере может быть его решение или по какому вопросу, оставив много места для размышлений.

"Моя следующая ПРАВДА будет одной из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо публиковал. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!", - написал президент США.

Загадки от Трампа

Добавим, что это не первый раз, когда Трамп интригует мир своими заявлениями, не объясняя подробностей.

В частности, недавно Дональд Трамп заявил, что сделает важное историческое объявление перед своей поездкой в Саудовскую Аравию.

Во время разговора с прессой Дональд Трамп напомнил о предстоящей поездке по странам Ближнего Востока - в частности в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. В то же время он заинтриговал журналистов анонсом важного заявления, которое готовится сделать накануне поездки.

"Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет - и оно очень позитивное. Это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом", - заявил Трамп.

Он добавил, что это будет одно из самых значимых заявлений за много лет, которое будет касаться "определенного предмета - очень важного предмета", не уточнив никаких деталей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.