Трамп задумався над скороченням американських військ в Сирії, - The Washington Post

За інформацією видання, адміністрація Дональда Трампа намагається зрозуміти, як новий лідер Сирії вписується у зовнішню політику "Америка передусім". У зв'язку з цим Трамп думає про скорочення військової присутності США у Сирії та вже призупинив деякі гуманітарні програми допомоги цій країні.

Хоча повне виведення американських військ із Сирії наразі офіційно не розглядається, Пентагон уже здійснює планування щодо скорочення та консолідації свого військового контингенту.

Як повідомив виданню один із високопосадовців Міноборони, "процеси вже запущено", хоча офіційне оголошення, ймовірно, відкладуть до завершення перемовин між Іраном і США щодо ядерної угоди.

Представник адміністрації США заявив, що очікується скорочення військ "до мінімуму": ймовірно, залишиться лише одна невелика база на північному сході Сирії.

Стурбованість союзників

Така позиція Сполучених Штатів дедалі більше розходиться з позицією союзників у Європі та на Близькому Сході, які навпаки зміцнюють підтримку нової сирійської влади.

Видання додає, що вплив Ірану та Росії в Сирії суттєво послабився після того, як війська під проводом Ахмеда аль-Шараа усунули багаторічного диктатора Башара Асада у грудні. Попри статус тимчасового президента, Шараа активно звертається до Заходу, що союзники США розглядають як шанс стабілізувати регіон.

Американські санкції

Проте адміністрація Трампа досі утримує санкції проти Сирії, введені за Асада, і не поспішає визнавати нову владу.

"Ми дуже обережно підходимо до ситуації в Сирії. Доки Шараа не доведе, що очистив уряд від іноземних ісламістських бойовиків і залишків “Аль-Каїди”, та не зуміє об'єднати релігійні меншини", - заявив високопосадовець адміністрації Трампа.

Американська делегація нещодавно вручила міністру закордонних справ Сирії перелік із восьми "кроків довіри" для часткового зняття санкцій. Серед них — дозвіл США проводити антитерористичні операції на території Сирії та публічна заборона палестинських збройних формувань.

Попри можливе скорочення американської присутності в Сирії, США вимагають, аби Дамаск офіційно підтримав американську місію проти ІДІЛ.