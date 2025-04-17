Трамп задумался над сокращением американских войск в Сирии, - The Washington Post

Президент Дональд Трамп обдумывает сокращение "до минимума" американских войск в Сирии, что беспокоит союзников США в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По информации издания, администрация Дональда Трампа пытается понять, как новый лидер Сирии вписывается во внешнюю политику "Америка прежде всего". В связи с этим Трамп думает о сокращении военного присутствия США в Сирии и уже приостановил некоторые гуманитарные программы помощи этой стране.
Хотя полный вывод американских войск из Сирии пока официально не рассматривается, Пентагон уже осуществляет планирование по сокращению и консолидации своего военного контингента.
Как сообщил изданию один из высокопоставленных чиновников Минобороны, "процессы уже запущены", хотя официальное объявление, вероятно, отложат до завершения переговоров между Ираном и США по ядерной сделке.
Представитель администрации США заявил, что ожидается сокращение войск "до минимума": вероятно, останется лишь одна небольшая база на северо-востоке Сирии.
Такая позиция Соединенных Штатов все больше расходится с позицией союзников в Европе и на Ближнем Востоке, которые наоборот укрепляют поддержку новой сирийской власти.
Издание добавляет, что влияние Ирана и России в Сирии существенно ослабло после того, как войска под руководством Ахмеда аль-Шараа устранили многолетнего диктатора Башара Асада в декабре. Несмотря на статус временного президента, Шараа активно обращается к Западу, что союзники США рассматривают как шанс стабилизировать регион.
Однако администрация Трампа до сих пор удерживает санкции против Сирии, введенные при Асаде, и не спешит признавать новую власть.
"Мы очень осторожно подходим к ситуации в Сирии. Пока Шараа не докажет, что очистил правительство от иностранных исламистских боевиков и остатков "Аль-Каиды", и не сумеет объединить религиозные меньшинства", - заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.
Американская делегация недавно вручила министру иностранных дел Сирии перечень из восьми "шагов доверия" для частичного снятия санкций. Среди них - разрешение США проводить антитеррористические операции на территории Сирии и публичный запрет палестинских вооруженных формирований.
Несмотря на возможное сокращение американского присутствия в Сирии, США требуют, чтобы Дамаск официально поддержал американскую миссию против ИГИЛ.
Напомним, в декабре в Сирии боевики исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск, а диктатор Башар Асада с семьей бежал в Россию.
В январе Ахмед аль-Шараа был назначен временным президентом и пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое построит разрушенные государственные институты Сирии и будет руководить страной до выборов.
Подготовка к проведению выборов президента Сирии может занять до четырех лет - столько уйдет времени на создание Конституции.
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