Трамп задумался над сокращением американских войск в Сирии, - The Washington Post

По информации издания, администрация Дональда Трампа пытается понять, как новый лидер Сирии вписывается во внешнюю политику "Америка прежде всего". В связи с этим Трамп думает о сокращении военного присутствия США в Сирии и уже приостановил некоторые гуманитарные программы помощи этой стране.

Хотя полный вывод американских войск из Сирии пока официально не рассматривается, Пентагон уже осуществляет планирование по сокращению и консолидации своего военного контингента.

Как сообщил изданию один из высокопоставленных чиновников Минобороны, "процессы уже запущены", хотя официальное объявление, вероятно, отложат до завершения переговоров между Ираном и США по ядерной сделке.

Представитель администрации США заявил, что ожидается сокращение войск "до минимума": вероятно, останется лишь одна небольшая база на северо-востоке Сирии.

Обеспокоенность союзников

Такая позиция Соединенных Штатов все больше расходится с позицией союзников в Европе и на Ближнем Востоке, которые наоборот укрепляют поддержку новой сирийской власти.

Издание добавляет, что влияние Ирана и России в Сирии существенно ослабло после того, как войска под руководством Ахмеда аль-Шараа устранили многолетнего диктатора Башара Асада в декабре. Несмотря на статус временного президента, Шараа активно обращается к Западу, что союзники США рассматривают как шанс стабилизировать регион.

Американские санкции

Однако администрация Трампа до сих пор удерживает санкции против Сирии, введенные при Асаде, и не спешит признавать новую власть.

"Мы очень осторожно подходим к ситуации в Сирии. Пока Шараа не докажет, что очистил правительство от иностранных исламистских боевиков и остатков "Аль-Каиды", и не сумеет объединить религиозные меньшинства", - заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Американская делегация недавно вручила министру иностранных дел Сирии перечень из восьми "шагов доверия" для частичного снятия санкций. Среди них - разрешение США проводить антитеррористические операции на территории Сирии и публичный запрет палестинских вооруженных формирований.

Несмотря на возможное сокращение американского присутствия в Сирии, США требуют, чтобы Дамаск официально поддержал американскую миссию против ИГИЛ.