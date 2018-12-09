Трамп прокоментував протести в Парижі

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп прокоментував протести у Франції

Президент США Дональд Трамп, коментуючи протести, що охопили Францію, заявив, що, можливо, настав час відмовитися від Паризької угоди по клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

"Дуже сумні день і ніч в Парижі. Може бути, настав час покінчити з безглуздою і вкрай дорогою Паризькою угодою і повернути гроші назад народу - у формі більш низьких податків", - написав Трамп.

За його словами, в США обсяг викиду парникових газів в минулому році скоротився.

"В цьому питанні США - на крок попереду, і США - єдина країна, у якої обсяг викиду парникових газів в минулому році скоротився", - додав він.

Very sad day & night in Paris. Maybe it's time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U. S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в акції протестів "жовтих жилетах" у Франції взяли участь близько 125 тисяч чоловік. Так, демонстрації у великих містах відзначилися зіткненнями з поліцією. За повідомленнями поліції, було затримано більше 1 тисячі чоловік.

Раніше РБК-Україна писало про 60 постраждалих під час протестів в Парижі. Також раніше повідомлялося про затримання 700 осіб в ході протестів у Франції.