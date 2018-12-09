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Трамп прокоментував протести в Парижі

Новини » Політика    09.12.2018 - 03:14
Трамп прокоментував протести в Парижі
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп прокоментував протести у Франції

Президент США Дональд Трамп, коментуючи протести, що охопили Францію, заявив, що, можливо, настав час відмовитися від Паризької угоди по клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

"Дуже сумні день і ніч в Парижі. Може бути, настав час покінчити з безглуздою і вкрай дорогою Паризькою угодою і повернути гроші назад народу - у формі більш низьких податків", - написав Трамп.

За його словами, в США обсяг викиду парникових газів в минулому році скоротився.

"В цьому питанні США - на крок попереду, і США - єдина країна, у якої обсяг викиду парникових газів в минулому році скоротився", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в акції протестів "жовтих жилетах" у Франції взяли участь близько 125 тисяч чоловік. Так, демонстрації у великих містах відзначилися зіткненнями з поліцією. За повідомленнями поліції, було затримано більше 1 тисячі чоловік.

Раніше РБК-Україна писало про 60 постраждалих під час протестів в Парижі. Також раніше повідомлялося про затримання 700 осіб в ході протестів у Франції.

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Новини України протестПарижДональд Трампсоглашение по климату
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