Трамп предложил Евросоюзу обоюдно отменить все пошлины и барьеры в торговле

Президент США сомневается, что в ЕС согласятся с его предложением

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что взаимный отказ США и Евросоюзом от барьеров на пути движения товаров мог бы прекратить торговую войну. Об этом он написал накануне начала переговоров по торговым вопросам с ЕС в Twitter.

"У меня есть идея для них (стран ЕС, - ред). И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это будет знаменовать наступление свободного рынка и справедливой торговли", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США готовы приступить к реализации подобных мер, но усомнился в том, что на аналогичный шаг пойдут в Евросоюзе.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прибудет в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом 25 июля без конкретного торгового предложения.

На встрече с Трампом Юнкер может предложить сократить сборы с импорта автомобилей, а также проработать отдельное соглашение о свободной торговле.