Трамп предложил Евросоюзу обоюдно отменить все пошлины и барьеры в торговле

Новости Политика 25.07.2018 - 05:53
Фото: Дональд Трамп (un.org)
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США сомневается, что в ЕС согласятся с его предложением

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что взаимный отказ США и Евросоюзом от барьеров на пути движения товаров мог бы прекратить торговую войну. Об этом он написал накануне начала переговоров по торговым вопросам с ЕС в Twitter.

"У меня есть идея для них (стран ЕС, - ред). И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это будет знаменовать наступление свободного рынка и справедливой торговли", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США готовы приступить к реализации подобных мер, но усомнился в том, что на аналогичный шаг пойдут в Евросоюзе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прибудет в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом 25 июля без конкретного торгового предложения.

На встрече с Трампом Юнкер может предложить сократить сборы с импорта автомобилей, а также проработать отдельное соглашение о свободной торговле.

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