Трамп про ймовірну спробу Ірану здійснити замах: Якби вони це зробили, їх би знищили

У вівторок американський президент у розмові з представниками ЗМІ заявив, що "якби вони це зробили, їх би знищили".

"Я залишив інструкції, якщо вони це зроблять, вони будуть стерті, нічого не залишиться", - сказав Трамп під час підписання указу, який закликав уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран.

У США вважають, що Іран міг "замовити" вбивство Трампа

За словами офіційних осіб США, загроза життю Трампа з боку Ірану спонукала до посилення заходів безпеки за кілька днів до передвиборчого мітингу в Пенсільванії у липні 2024 року, де Трампа вистрелили у вухо. Але офіційні особи США тоді заявили, що не вірять, що Іран причетний до цієї спроби вбивства.

У листопаді Міністерство юстиції США оголосило, змова Ірану з метою вбити Трампа перед президентськими виборами була зірвана. У департаменті стверджували, що у вересні іранські чиновники дали вказівки 51-річному Фархаду Шакері зосередитися на стеженні та зрештою вбити Трампа. Шакері досі перебуває на свободі в Ірані.

Офіційні чиновники Ірану відкинули це звинувачення, а речник міністерства закордонних справ цієї країни Есмаїл Багаї назвав американський звіт змовою пов'язаних з Ізраїлем кіл, спрямованих на погіршення відносин між Вашингтоном та Тегераном.

Додамо, у жовтні минулого року тодішній президент США Джо Байден попередив Іран, що Штати розглядатимуть замахи на Трампа як акт війни.

Зауважимо, у США федеральна влада роками відслідковує погрози Ірану на адресу Трампа та інших чиновників адміністрації.

Також нагадаємо, що у 2020 році Трамп наказав убити Касема Сулеймані, який очолював загони КУДС Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

Що відомо про "замах" Шакері на Трампа

Слідчим у США було повідомлено про план вбити Трампа, що намагався здійснити Шакері. Він провів певний час в американських в'язницях за пограбування та, за словами американської влади, він підтримував мережу злочинних спільників, залучених Тегераном для стеження та планування замовного вбивства.

Шакері є громадянином Афганістану, який зараз проживає в Ірані. Він розповів ФБР, що у вересні минулого року один із воєнізованих підрозділів Іранської революційної гвардії наказав йому відкласти іншу роботу, яку він виконував, і протягом 7 днів розробити план стеження та вбивства Трампа.