Трамп про ймовірну спробу Ірану здійснити замах: Якби вони це зробили, їх би знищили

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав своїм радникам інструкції знищити Іран у разі своєї ліквідації на "замовлення" з боку Тегерана. Йдеться про можливий замах на нього, що був викритий восени минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У вівторок американський президент у розмові з представниками ЗМІ заявив, що "якби вони це зробили, їх би знищили".
"Я залишив інструкції, якщо вони це зроблять, вони будуть стерті, нічого не залишиться", - сказав Трамп під час підписання указу, який закликав уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран.
За словами офіційних осіб США, загроза життю Трампа з боку Ірану спонукала до посилення заходів безпеки за кілька днів до передвиборчого мітингу в Пенсільванії у липні 2024 року, де Трампа вистрелили у вухо. Але офіційні особи США тоді заявили, що не вірять, що Іран причетний до цієї спроби вбивства.
У листопаді Міністерство юстиції США оголосило, змова Ірану з метою вбити Трампа перед президентськими виборами була зірвана. У департаменті стверджували, що у вересні іранські чиновники дали вказівки 51-річному Фархаду Шакері зосередитися на стеженні та зрештою вбити Трампа. Шакері досі перебуває на свободі в Ірані.
Офіційні чиновники Ірану відкинули це звинувачення, а речник міністерства закордонних справ цієї країни Есмаїл Багаї назвав американський звіт змовою пов'язаних з Ізраїлем кіл, спрямованих на погіршення відносин між Вашингтоном та Тегераном.
Додамо, у жовтні минулого року тодішній президент США Джо Байден попередив Іран, що Штати розглядатимуть замахи на Трампа як акт війни.
Зауважимо, у США федеральна влада роками відслідковує погрози Ірану на адресу Трампа та інших чиновників адміністрації.
Також нагадаємо, що у 2020 році Трамп наказав убити Касема Сулеймані, який очолював загони КУДС Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Слідчим у США було повідомлено про план вбити Трампа, що намагався здійснити Шакері. Він провів певний час в американських в'язницях за пограбування та, за словами американської влади, він підтримував мережу злочинних спільників, залучених Тегераном для стеження та планування замовного вбивства.
Шакері є громадянином Афганістану, який зараз проживає в Ірані. Він розповів ФБР, що у вересні минулого року один із воєнізованих підрозділів Іранської революційної гвардії наказав йому відкласти іншу роботу, яку він виконував, і протягом 7 днів розробити план стеження та вбивства Трампа.
Раніше стало відомо, що 4 лютого президент США Дональд Трамп підпише директиву про "максимальний тиск" на Іран.
Додамо також, ще до своєї інавгурації Трамп заявляв, що планує посилювати санкції проти Ірану.
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