Байден попередив Іран, що США розглядатимуть замахи на Трампа як акт війни

Президент США Джо Байден попередив Іран про наслідки у разі замаху на Дональда Трампа чи колишніх американських посадовців. Він зазначив, що будь-які замахи будуть розглядатися як акт війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Речник Ради національної безпеки США Шон Саветт заявив, що Вашингтон відстежував іранські погрози у бік Трампу протягом багатьох років, починаючи з часів, коли він був президентом.

У США попередили Іран про серйозні наслідки у разі замаху на Трампа та колишніх посадовців. Йдеться про колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, екс-держсекретаря Майка Помпео та спецпредставника адміністрації Трампа з Ірану Браяна Хука. Останні два зараз перебувають під захистом влади.

"Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками", - сказав Саветт.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, Байден надіслав повідомлення "на найвищі рівні" іранського уряду, попереджаючи їх припинити змови проти Трампа та колишніх чиновників США.

Як зазначає видання, Байден наказав Раді національної безпеки попередити Іран про припинення погроз, додавши, що США розглядатимуть будь-які замахи на Трампа як акт війни.