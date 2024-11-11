Трамп, ймовірно, не хоче вступати на посаду в умовах нової кризи в Україні, - WP

Згідно з джерелами видання, Трамп під час розмови порадив російському диктатору Путіну не загострювати війну в Україні, а також нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.

Крім цього, обидва глави держав обговорили мету миру на європейському континенті. Також Дональд Трамп висловив зацікавленість у наступних розмовах, щоб якнайшвидше домогтися дозволу війни в Україні.

Колишній американський чиновник, який поінформований про дзвінок Путіна, заявив, що Трамп, ймовірно, не хоче вступати на посаду президента США в умовах нової кризи в Україні, спровокованої ескалацією з боку Росії. Це, у свою чергу, "дає йому стимул не допустити загострення війни".