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Трамп, ймовірно, не хоче вступати на посаду в умовах нової кризи в Україні, - WP

Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями Дональд Трамп поговорив із Володимиром Путіним про війну в Україні. Ймовірно, новообраний президент США не хоче вступати на посаду за умов нової кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Згідно з джерелами видання, Трамп під час розмови порадив російському диктатору Путіну не загострювати війну в Україні, а також нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.

Крім цього, обидва глави держав обговорили мету миру на європейському континенті. Також Дональд Трамп висловив зацікавленість у наступних розмовах, щоб якнайшвидше домогтися дозволу війни в Україні.

Колишній американський чиновник, який поінформований про дзвінок Путіна, заявив, що Трамп, ймовірно, не хоче вступати на посаду президента США в умовах нової кризи в Україні, спровокованої ескалацією з боку Росії. Це, у свою чергу, "дає йому стимул не допустити загострення війни".

Що ще відомо

Зазначимо, що в цьому ж матеріалі WP йдеться про те, що уряд України був проінформований про майбутній дзвінок і не заперечував, щоб він відбувся. За словами обізнаних джерел, українські чиновники давно зрозуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним з приводу дипломатичного вирішення української проблеми.

Однак, за кілька годин після публікації, спікер МЗС України Георгій Тихий у коментарі Reuters спростував цю частину матеріалу. За його словами, українська сторона не була проінформована про ймовірний дзвінок, тому ці твердження є помилковими. Відповідно, Україна не могла схвалити або ж виступити проти дзвінка.

Також РБК-Україна повідомляло, що згідно із заявою Трампа, він не буде диктатор "за винятком першого дня". За його словами, про що пише Associated Press, у перший день йому належить багато чого зробити. Одне із завдань - посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні