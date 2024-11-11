Трамп, вероятно, не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса в Украине, - WP

Согласно источникам издания, Трамп во время разговора посоветовал российскому диктатору Путину не обострять войну в Украине, а также напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.

Помимо этого, оба главы государств обсудили цель мира на европейском континенте. В частности, Дональд Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах, чтобы как можно скорее добиться разрешения войны в Украине.

Бывший американский чиновник, который проинформирован о звонке Путина, заявил, что Трамп, вероятно, не хочет вступать в должность президента США в условиях нового кризиса в Украине, спровоцированного эскалацией со стороны России. Это в свою очередь, "дает ему стимул не допустить обострения войны".