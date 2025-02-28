Трамп про ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним: вони не люблять одне одного

Американський президент Дональд Трамп відповів на питання про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Трампа під час зустрічі з Зеленським.

"Я можу вам про це сказати. Це не може бути полюбовна така зустріч, так сталися обставини", - додав він.

Відповідаючи на це питання, Трамп зазначив, що "вони один одному не подобаються".

Під час спільної пресконференції, журналіст запитав Трампа про можливість проведення двостороннього саміту між Путіним та Зеленським.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США.

Глава держави вже провів зустріч з американськими сенаторами. Зараз він перебуває в Білому домі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

До того ж сьогодні планується підписання угоди щодо корисних копалин між Україною та США. З боку України її підпишуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

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