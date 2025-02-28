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Трамп про ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним: вони не люблять одне одного

Україна, П'ятниця 28 лютого 2025 19:30
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Трамп про ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним: вони не люблять одне одного Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп відповів на питання про можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Трампа під час зустрічі з Зеленським.

Під час спільної пресконференції, журналіст запитав Трампа про можливість проведення двостороннього саміту між Путіним та Зеленським.

Відповідаючи на це питання, Трамп зазначив, що "вони один одному не подобаються".

"Я можу вам про це сказати. Це не може бути полюбовна така зустріч, так сталися обставини", - додав він.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США.

Глава держави вже провів зустріч з американськими сенаторами. Зараз він перебуває в Білому домі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

До того ж сьогодні планується підписання угоди щодо корисних копалин між Україною та США. З боку України її підпишуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

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