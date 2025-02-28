Трамп о вероятности встречи Зеленского с Путиным: они не любят друг друга

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Трампа во время встречи с Зеленским.

"Я могу вам об этом сказать. Это не может быть полюбовная такая встреча, так сложились обстоятельства", - добавил он.

Отвечая на этот вопрос, Трамп отметил, что "они друг другу не нравятся".

Во время совместной пресс-конференции, журналист спросил Трампа о возможности проведения двустороннего саммита между Путиным и Зеленским.

Визит Зеленского в США

Напомним, что сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США.

Глава государства уже провел встречу с американскими сенаторами. Сейчас он находится в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

К тому же сегодня планируется подписание соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США. Со стороны Украины его подпишут министр иностранных дел Андрей Сибига и первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.