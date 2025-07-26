Трамп взявся мирити Камбоджу і Таїланд: каже, що вже хочуть припинити вогонь

Трамп заявив, що провів розмови з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом та виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячаєм. Президент США хоче врегулювати конфлікт між країнами,

Бойові дії президент вже порівняв із конфліктом між Пакистаном та Індією, який вдалося успішно зупинити. Уряди Таїланду та Камбоджі отримали погрозу, що торгівельні переговори з США будуть призупинені, якщо вони не погодяться на припинення вогню.

"Ми, до речі, за збігом, ведемо торгові переговори з обома країнами, але не хочемо укладати угоди з жодною з них, поки вони воюють - і я їм це прямо сказав!", - написав він.

За словами Трампа, прем'єр Камбоджі після розмови нібито вже погодився на припинення бойових дій. Президент США стверджує, що ту ж саму позицію поділяє прем'єр Таїланду.

"Я щойно розмовляв з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду, і це була дуже гарна розмова. Таїланд, як і Камбоджа, хоче негайного припинення вогню та МИРУ. Зараз я збираюся передати це послання прем'єр-міністру Камбоджі. Після розмови з обома сторонами, припинення вогню, мир і процвітання здаються природними", - заявив Трамп за підсумками обох розмов.