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Трамп хотел разместить 10 тысяч военных в Вашингтоне, - Reuters

Новости » Политика     07.06.2020 - 15:57
Трамп хотел разместить 10 тысяч военных в Вашингтоне, - Reuters
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

С помощью военных хотели остановить гражданские беспорядки из-за убийства Флойда

Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы 10 тысяч военнослужащих были дислоцированы в районе Вашингтона. С помощью военных планировалось остановить гражданские беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Издание отмечает, что на встрече с главой США министр обороны Марк Эспер, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр выступили против такого размещения.

Источник также отметил, что встреча была "спорной".

Отметим, изначально на фоне протестов в США в район Вашингтона стянули около 1,6 тысячи военных, которые находились в повышенной боевой готовности. В настоящее время в Вашингтоне находятся около 4 тысяч нацгвардейцев.

Однако позже командующий Нацгвардией округа Колумбия Уильям Вокер заявил, что бойцов Национальной гвардии США могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня.

Напомним, на фоне протестов в США в Вашингтоне сили безопасности заблокировали любой подход к Белому дому.

Как писало РБК-Украина, Трамп пригрозил применением армии для подавления масштабных протестов, которые вспыхнули в США из-за смерти Флойда.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины протестВашингтонвоенныеДональд Трамп
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