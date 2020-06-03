Трамп снова выступил за Россию в G7: легче договориться о ядерном пакте

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил за приглашение России на саммит "Большой семерки" (G7). По его мнению, в этом формате легче договориться о ядерном пакте.

Об этом он заявил в интервью радио Fox News, передает The Hill.

По его словам, приглашение России на саммит в 2020 году является "здравым смыслом".

"Это не вопрос того, что он (президент России Владимир Путин, - ред.) сделал, это вопрос здравого смысла… У нас есть "Большая семерка", его там нет. Половина встречи посвящена России, а его там нет", - отметил Трамп.

В качестве примера сотрудничества с Россией он привел преодоление нефтяного кризиса, но признал, что это принесло пользу РФ. Трамп отметил, что в присутствии Путина на саммите G7 было бы "легче договориться о новом ядерном пакте".

"Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире", - добавил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на позицию Трампа, Германия, Канада и Британия против возвращения России в формат "Большой семерки".

Тем временем Путин издал указ об основах политики в области ядерного сдерживания, который разрешает применять атомное оружие в ответ на атаку российских объектов инфраструктуры и на угрозу самого существования государства.