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Трамп выступил против продолжения бизнеса с Huawei

Новости » В мире    19.08.2019 - 16:30
Трамп выступил против продолжения бизнеса с Huawei
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Китайская компания - угроза национальной безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы Вашингтон вел бизнес с китайской Huawei, несмотря на то, что администрация рассматривает продление льготного периода для компании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил журналистам 18 августа, что не хочет вести бизнес с Huawei по соображениям национальной безопасности.

"В данный момент больше похоже, что мы не будем вести бизнес (с Huawei)… Я совсем не хочу сотрудничать, потому что это угроза национальной безопасности, и я правда считаю, что СМИ освещают это несколько иначе", - сказал он.

По словам Трампа, небольшие сегменты бизнеса Huawei могут быть освобождены от более широкого запрета, но это будет "очень сложно".

Выступая ранее 18 августа, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что в качестве жеста "доброй воли" на фоне более широких торговых переговоров с Китаем министерство торговли продлит процесс лицензирования Huawei на три месяца. "Мы даем перерыв нашим компаниям на три месяца", - сказал Кудлоу в эфире телеканала NBC.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года власти США выдвинули официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei. В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем.

Напомним, в мае Минторговли США внесло китайскую Huawei в черный список, поскольку деятельность компании "противоречит интересам национальной безопасности США".

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Новости Украины Дональд ТрампHuaweiСоединенные Штаты АмерикиКитай
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