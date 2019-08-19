ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп виступив проти продовження бізнесу з Huawei

Новини » В світі    19.08.2019 - 16:30
Трамп виступив проти продовження бізнесу з Huawei
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Китайська компанія - загроза національній безпеці США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб Вашингтон вів бізнес з китайською Huawei, незважаючи на те, що адміністрація розглядає продовження пільгового періоду для компанії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп заявив журналістам 18 серпня, що не хоче вести бізнес з Huawei з міркувань національної безпеки.

"На даний момент більше схоже, що ми не будемо вести бізнес (з Huawei)... Я зовсім не хочу співпрацювати, тому що це загроза національній безпеці, і я правда вважаю, що ЗМІ висвітлюють це дещо інакше", - сказав він.

За словами Трампа, невеликі сегменти бізнесу Huawei можуть бути звільнені від більш широкої заборони, але це буде "дуже складно".

Виступаючи раніше 18 серпня, економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу сказав, що в якості жесту "доброї волі" на тлі більш широких торговельних переговорів з Китаєм міністерство торгівлі продовжить процес ліцензування Huawei на три місяці. "Ми даємо перерву нашим компаніям на три місяці", - сказав Кудлоу в ефірі телеканалу NBC.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року влада США висунули офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством.

Нагадаємо, в травні Мінторгівлі США внесло китайську Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії "суперечить інтересам національної безпеки США".

Трамп підтвердив інтерес США до купівлі Гренландії Трамп заявив про загрозу для торгової угоди з Китаєм через протести в Гонконзі
Новини України Дональд ТрампHuaweiСполучені Штати АмерикиКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся