Трамп выступил за назначение спецпрокурора для проверки итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о необходимости назначить специального прокурора. Он должен расследовать ход выборов главы государства.

Об этом сообщается в его Twitter.

Трамп назвал прошедшие выборы "самыми коррумпированными" в истории Соединенных Штатов.

"Увидев массовые подтасовки на президентских выборах 2020 года, я не согласен со всеми, кто считает, что у нас нет потребности в немедленном назначении сильного, быстрого и справедливого специального прокурора", - написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала о намерении Трампа добиваться назначения специального прокурора для расследования выборов, а также вопросов, касающихся деятельности сына Джозефа Байдена Хантера.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в понедельник, что не располагает свидетельствами масштабных махинаций на президентских выборах и не планирует назначать спецпрокурора для расследования подобных утверждений.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.