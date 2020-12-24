ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп выступил за назначение спецпрокурора для проверки итогов выборов

Автор: Артур Родивилов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о необходимости назначить специального прокурора. Он должен расследовать ход выборов главы государства.

Об этом сообщается в его Twitter.

Трамп назвал прошедшие выборы "самыми коррумпированными" в истории Соединенных Штатов.

"Увидев массовые подтасовки на президентских выборах 2020 года, я не согласен со всеми, кто считает, что у нас нет потребности в немедленном назначении сильного, быстрого и справедливого специального прокурора", - написал он.

Самые читаемые новости

Ранее газета The Wall Street Journal информировала о намерении Трампа добиваться назначения специального прокурора для расследования выборов, а также вопросов, касающихся деятельности сына Джозефа Байдена Хантера.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в понедельник, что не располагает свидетельствами масштабных махинаций на президентских выборах и не планирует назначать спецпрокурора для расследования подобных утверждений.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампВыборы в США