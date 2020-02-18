Трамп высказался против введения ограничений для продажи продукции США Китаю

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп заявил, что США "хотят продавать товары Китаю и другим странам", подчеркнув, что "в этом и есть смысл торговли"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался против введения ограничений для продаж американской продукции Китаю и другим странам, в частности и той, что обычно блокируется из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, США не станут местом, где сложно решаются вопросы по покупке американских товаров зарубежными странами.

"Соединенные Штаты не могут и не станут местом, где так сложно решаются вопросы о покупке наших товаров зарубежными странами, в том числе тех, о которых всегда применяется привод национальной безопасности", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что американская сторона "хочет продавать товары Китаю и другим странам", подчеркнув, что "в этом и есть смысл торговли".

Кроме того, Трамп отметил, что хочет, чтобы бизнес с США "было вести легко", и добавил, что уже проинструктировал представителей своей администрации по этому вопросу.

"Соединенные Штаты открыты для бизнеса", - добавил Трамп.

Напомним, 29 января Дональд Трамп подписал новое торговое соглашение между Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой (USMCA). Новый договор заменит соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA) и охватывает товарооборот более чем на 1,3 трлн долларов.

Кроме того, 16 января Сенат США одобрил обновленное торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA).