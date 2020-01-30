Трамп подписал торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Новый договор заменит соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA)

Президент США Дональд Трамп в среду подписал новое торговое соглашение о между Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой (USMCA). Церемония подписания состоялась в саду Белого дома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отметим, что новый договор заменит соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA) и охватывает товарооборот более чем на 1,3 трлн долларов.

"Впервые в американской истории мы заменили ужасное торговое соглашение, поощрявшее аутсорсинг, действительно справедливым и взаимовыгодным соглашением, которое сохранит рабочие места, благосостояние и рост здесь, в Америке", - заявил Трамп.

"Это колоссальная победа для наших фермеров и владельцев ранчо", - добавил он.

Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав работников. Обновленный механизм защиты интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.

Как сообщает USA Today, на церемонию подписания в саду Белого дома были приглашены около 400 гостей, среди них - конгрессмены США, фермеры, топ-менеджеры различных компаний, а также официальные представители Мексики и Канады.

Соглашение вступит в силу лишь после того, как оно будет одобрено Канадой.

Инициатором перезаключения соглашения стал Дональд Трамп. Это было одно из предвыборных обещаний американского президента. По его мнению, NAFTA приносило существенно больше выгоды Мексике и Канаде, а с США привело к потере рабочих мест.

Напомним, 16 января Сенат США одобрил обновленное торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA).

В ноябре 2018 года президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето, а также глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение.

Также РБК-Украина писало, что Мексика ратифицировала новую торговую сделку с США и Канадой 19 июня 2019 года. Соглашение USMCA одобрили 114 сенаторов, четыре проголосовали против. В Мексике ожидают, что договор придаст уверенности инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране.