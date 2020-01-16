Сенат США одобрил торговое соглашение с Канадой и Мексикой

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Документ поддержали 89 сенаторов

Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 16 января, одобрил обновленное торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, за принятие соглашения USMCA проголосовали 89 сенаторов, еще 10 высказались против. Ранее, 19 декабря, соглашение было утверждено Палатой представителей США.

Отмечается, что для вступления соглашения в действие его должен ратифицировать парламент Канады. Ожидается, что канадский парламент рассмотрит соглашение USMCA после 27 января, когда законодатели вернутся из отпуска. Мексика одобрила сделку еще в июне 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018 года президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето, а также глава правительства Канады Джастин Трюдо на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине подписали новое торговое соглашение.

Также РБК-Украина писало, что Мексика ратифицировала новую торговую сделку с США и Канадой 19 июня 2019 года. Соглашение USMCA одобрили 114 сенаторов, четыре проголосовали против. В Мексике ожидают, что договор придаст уверенности инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране.