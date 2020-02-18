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Трамп висловився проти введення обмежень для продажу продукції США Китаю

Новини » Політика     18.02.2020 - 20:43
Трамп висловився проти введення обмежень для продажу продукції США Китаю
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Дональд Трамп заявив, що США "хочуть продавати товари Китаю та іншим країнам", наголосивши, що "в цьому і є сенс торгівлі"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився проти введення обмежень для продажу американської продукції Китаю та іншим країнам, зокрема й тієї, що зазвичай блокується з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

За його словами, США не ставатимуть місцем, де складно вирішуються питання щодо купівлі американських товарів зарубіжними країнами.

"Сполучені Штати не можуть і не ставатимуть місцем, де так складно вирішуються питання щодо купівлі наших товарів зарубіжними країнами, в тому числі тих, щодо яких завжди застосовується привід національної безпеки", - зазначив Трамп.

Він підкреслив, що американська сторона "хоче продавати товари Китаю та іншим країнам", наголосивши, що "в цьому і є сенс торгівлі".

Крім того, Трамп зазначив, що хоче, аби бізнес з США "було вести легко", та додав, що вже проінструктував представників своєї адміністрації з цього питання.

"Сполучені Штати відкриті для бізнесу", - додав Трамп.

Нагадаємо, 29 січня Дональд Трамп підписав нову торгову угоду між Мексикою, Сполученими Штатами та Канадою (USMCA). Новий договір замінить угоду про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA) та охоплює товарообіг більш ніж на 1,3 трлн доларів.

Крім того, 16 січня Сенат США схвалив оновлене торгову угоду з Канадою і Мексикою (USMCA).

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