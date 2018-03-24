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Интервью

Трамп выразил поддержку Франции из-за теракта

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 22:53
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Франции

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с терактом в стране. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Мы мысленно находимся с жертвами вчерашнего чудовищного нападения во Франции и молимся за них. Мы скорбим о потерях, которые понесла страна. Мы также осуждаем насильственные действия нападавшего и всех, кто мог оказать ему поддержку. Мы с тобой, Эмманюэль Макрон!" - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции задержан несовершеннолетний друг устроившего теракт, за преступный сговор с террористом.

Как известно, серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу, 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. После этого он отобрал его транспорт и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Отметим, общее число жертв нападения составило четыре человека. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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Теги публикации: Франция, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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