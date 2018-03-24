Трамп выразил поддержку Франции из-за теракта

Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Франции

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с терактом в стране. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Мы мысленно находимся с жертвами вчерашнего чудовищного нападения во Франции и молимся за них. Мы скорбим о потерях, которые понесла страна. Мы также осуждаем насильственные действия нападавшего и всех, кто мог оказать ему поддержку. Мы с тобой, Эмманюэль Макрон!" - написал он.

Our thoughts and prayers are with the victims of the horrible attack in France yesterday, and we grieve the nation’s loss. We also condemn the violent actions of the attacker and anyone who would provide him support. We are with you @EmmanuelMacron! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции задержан несовершеннолетний друг устроившего теракт, за преступный сговор с террористом.

Как известно, серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу, 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. После этого он отобрал его транспорт и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Отметим, общее число жертв нападения составило четыре человека. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".