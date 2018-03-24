Захват заложников во Франции: полиция задержала второго подозреваемого

"ИГ" взяло на себя ответственность за нападения

Во Франции задержан несовершеннолетний друг устроившего теракт, за преступный сговор с террористом. Об этом сообщает радио FranceInfo.

Как известно, серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу, 23 марта. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира. После этого он отобрал его транспорт и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма злоумышленник был убит.

Добавим, общее число жертв нападения составило четыре человека. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, во Франции от полученных ранений скончался полицейский, который во время теракта в городе Треб обменял себя на заложников.

Также ранее сегодня сообщалось, что полиция задержала женщину по подозрению в связях с преступником.