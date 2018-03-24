Трамп висловив підтримку Франції через теракт

Дональд Трамп висловив співчуття президенту Франції

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття президенту Франції Еммануелю Макрону у зв'язку з терактом в країні. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Ми подумки знаходимося з жертвами вчорашнього жахливого нападу у Франції і молимося за них. Ми сумуємо про втрати, які понесла країна. Ми також засуджуємо насильницькі дії нападника і всіх, хто міг надати йому підтримку. Ми з тобою, Еммануель Макрон!" - написав він.

Our thoughts and prayers are with the victims of the horrible attack in France yesterday, and we grieve the nation's loss. We also condemn the violent actions of the attacker and anyone who would provide him support. We are with you @EmmanuelMacron! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції затримано неповнолітнього друга організатора теракту, за злочинну змову з терористом.

Як відомо, серія нападів сталася в департаменті Од на півдні Франції в п'ятницю, 23 березня. Проживавший у Каркасоне 26-річний виходець з Марокко Редуан Лакдім напав на автомобіліста, поранивши його і убивши пасажира. Після цього він відібрав його транспорт і напав на групу беззбройних спецназівців.

Зазначимо, загальне число жертв нападу склало чотири людини. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".