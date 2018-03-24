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Трамп висловив підтримку Франції через теракт

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 22:53
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп висловив співчуття президенту Франції

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття президенту Франції Еммануелю Макрону у зв'язку з терактом в країні. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Ми подумки знаходимося з жертвами вчорашнього жахливого нападу у Франції і молимося за них. Ми сумуємо про втрати, які понесла країна. Ми також засуджуємо насильницькі дії нападника і всіх, хто міг надати йому підтримку. Ми з тобою, Еммануель Макрон!" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції затримано неповнолітнього друга організатора теракту, за злочинну змову з терористом.

Як відомо, серія нападів сталася в департаменті Од на півдні Франції в п'ятницю, 23 березня. Проживавший у Каркасоне 26-річний виходець з Марокко Редуан Лакдім напав на автомобіліста, поранивши його і убивши пасажира. Після цього він відібрав його транспорт і напав на  групу беззбройних спецназівців.

Зазначимо, загальне число жертв нападу склало чотири людини. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

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Теги публікації: Франція, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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