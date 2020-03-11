Трамп выиграл праймериз в трех штатах

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на первичных выборах (праймериз), которые прошли во вторник, 10 марта, в трех штатах. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в Twitter Трампа.

Речь идет о штатах Миссури, Миссисипи и Мичиган. Президент поблагодарил жителей этих штатов в своем Twitter.

Американские СМИ пишут, что внутри республиканской партии у Трампа нет реальных соперников в борьбе. Из-за этого в штате - Гавайи - решили в этот день не проводить собрания партийных активистов (кокусов) республиканцев.

Для этой партии голосование 10 марта проходит в пяти штатах - Айдахо, Вашингтоне, Миссисипи, Миссури и Мичигане. В этих штатах на кону мандаты 242 делегатов.

Чтобы стать кандидатом от республиканцев на партийном съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, необходимы голоса 1276 участников из 2441, которых делегировали по итогам собраний активистов и первичных выборов.

На данный момент у Трампа есть поддержка более 830 делегатов.

Напомним, на праймериз Демократической партии США, проходящих в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе побеждает бывший вице-президент Джо Байден.