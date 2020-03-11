Трамп виграв праймеріз в трьох штатах

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здобув перемогу на первинних виборах (праймеріз), які пройшли у вівторок, 10 березня, в трьох штатах. Як передає РБК-Україна, про це йдеться в Twitter Трампа.

Йдеться про штати Міссурі, Міссісіпі і Мічиган. Президент подякував жителям цих штатів у своєму Twitter.

Американські ЗМІ пишуть, що всередині республіканської партії у Трампа немає реальних суперників у боротьбі. Саме тому цього дня в штаті Гаваї вирішили не проводити зборів партійних активістів (кокусів) республіканців.

Для цієї партії голосування 10 березня проходить у п'яти штатах - Айдахо, Вашингтоні, Міссісіпі, Міссурі і Мічігані. У цих штатах на кону 242 мандати делегатів.

Щоб стати кандидатом від республіканців на партійному з'їзді, який відбудеться з 24 по 27 серпня в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна, необхідні голоси 1276 учасників з 2441, яких делегували за підсумками зборів активістів і первинних виборів.

На даний момент у Трампа є підтримка більше 830 делегатів.

Нагадаємо, на праймеріз Демократичної партії США, що проходили у "супервівторок" 3 березня, згідно з прогнозами, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі і Массачусетсі перемагає колишній віце-президент Джо Байден.