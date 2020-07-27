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Трамп ввів режим НС у Техасі через шторм "Ханна"

США, Техас, Понеділок 27 липня 2020 03:47
Трамп ввів режим НС у Техасі через шторм "Ханна"
Фото: ураган "Ханна" (соцмережі)
Автор: Артур Родивилов

Це дозволить владі залучити більше ресурсів для ліквідації наслідків

Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штаті Техас через тропічний шторм "Ханна". Глава держави віддав розпорядження про надання штату федеральної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

У неділю губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про введення режиму НС в 32 прибережних округах штату. Це дозволить місцевій владі залучити більше ресурсів для пом'якшення наслідків урагану.

Жителів штату закликають прислухатися до вказівок місцевих чиновників і зберігати пильність через погодні умови, щоб забезпечити безпеку собі та своїм близьким.

Нагадаємо, 25 липня Національний центр США за спостереженням за ураганами (NHC) повідомив про формування першого в цьому році тропічного шторму над Атлантикою.

Через день стало відомо, що стихія посилилась до урагану і досягла берегів Штату.

Згідно з даними центру, ураган переміщався зі швидкістю 64 км/год, а максимальна швидкість вітру всередині стихії досягала 150 км/ч. Через "Ханну" залишилися без електрики 283 тис. будинків.

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