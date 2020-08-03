Трамп ввел чрезвычайное положение в Южной Каролине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Южной Каролине. Такое решение он принял в связи с тропическим штормом "Исаиас".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что тропический шторм "Исаиас" движется на север вдоль восточного побережья США. Метеорологи предупреждают об угрозе проливных дождей и сильных ветров.

Так, по прогнозу, шторм продвинется на берег вечером в понедельник в районе границы между Северной и Южной Каролиной.

Указано, что Трамп объявил ЧП до прихода в регион шторма, чтобы выделить федеральные средства на помощь городам и на координацию усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщает, что эпицентр "Исаиаса" останется в море. При этом скорость ветра внутри "Исаиаса" достигала 110 километров в час в ночь на понедельник. Поэтому ожидается, что он будет относиться к категории мощного тропического шторма, когда выйдет на берег.

Синоптики прогнозируют, что Северная и Южная Каролина и другие штаты региона могут ожидать от 7 до 15 сантиметров осадков, когда шторм будет продвигаться на север в ближайшие несколько дней.

Напомним, 31 июля стало известно, что у берегов Багамских островов тропический шторм "Исаиас" перерос в ураган и движется на северо-запад со скоростью 8 м/c.

Как писало РБК-Украина, 30 июля власть Пуэрто-Рико ввела чрезвычайное положение в связи с приближением этого шторма.