Трамп ввел чрезвычайное положение в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в штате Луизиана, где ожидается тропический шторм "Барри". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, шторм движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану.

"Президент Трамп объявил на федеральном уровне чрезвычайное положение для штата Луизиана в четверг вечером, уполномочив Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия, в связи с приближением тропического шторма Барри", - говорится в сообщении.

Отметим, Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил о формировании нового тропического шторма в Мексиканском заливе, который грозит превратиться в разрушительный ураган в течение следующих нескольких дней.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 января 2019 года США из-за сильного снежного шторма объявили чрезвычайное положение. В результате шторма погибли по меньшей мере три человека, в ряде штатов отменили авиаперелеты в 25 аэропортах и объявили чрезвычайное положение. Также в этих штатах закрыли все государственные учреждения.

Кроме того, 8 июля 2019 года в городе Тафалья прошел сильный ливень, вызвавший разрушительное наводнение. По данным местных властей, в результате непогоды уже погиб один человек - водитель, чья машина была сметена внезапным наводнением.