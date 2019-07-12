Трамп ввів надзвичайний стан в США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у штаті Луїзіана, де очікується тропічний шторм "Баррі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, шторм рухається через Мексиканську затоку і наближається до Нового Орлеана.

"Президент Трамп оголосив на федеральному рівні надзвичайний стан для штату Луїзіана в четвер увечері, уповноваживши Департамент внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійного лиха, у зв'язку з наближенням тропічного шторму Баррі", - йдеться в повідомленні

Відзначимо, Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися в руйнівний ураган протягом наступних кількох днів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 січня 2019 року США через сильний снігового шторму оголосили надзвичайний стан. В результаті шторму загинули щонайменше три людини, у ряді штатів скасували авіаперельоти в 25 аеропортах і оголосили надзвичайний стан. Також у цих штатах закрили всі державні установи.

Крім того, 8 липня 2019 року у місті Тафалья пройшла сильна злива спричинила руйнівну повінь. За даними місцевих властей, внаслідок негоди вже загинула одна людина - водій, чия машина була зметена раптовим повінню.