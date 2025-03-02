Трамп вважає, що Зеленський має "виправити ситуацію" після сварки, - NBC News

Видання зазначає, що після сварки представники адміністрації Трампа також обговорювали, чи призупинити військову допомогу США Україні. За словами двох чиновників, залишається незрозумілим, чи зробить Трамп такий крок і коли саме.

Джерела NBC News стверджують, що суперечка у Білому домі не була запланованою і була "повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі".

За словами співрозмовників, невдоволення адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, а українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.

"Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", - зазначило одне з джерел видання.

Чиновники Білого дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити переговори. При цьому на питання, чи все ще можлива співпраця Трампа і Зеленського для досягнення "мирної угоди", один зі співрозмовників NBC News сказав: "Я все ще вважаю, що так".

"М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити", - заявило інше джерело.