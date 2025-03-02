Трамп считает, что Зеленский должен "исправить ситуацию" после ссоры, - NBC News

Издание отмечает, что после ссоры представители администрации Трампа также обсуждали, приостановить ли военную помощь США Украине. По словам двух чиновников, остается непонятным, сделает ли Трамп такой шаг и когда именно.

Источники NBC News утверждают, что спор в Белом доме не был запланированным и был "полной противоположностью ожиданиям большинства людей по встрече".

По словам собеседников, недовольство администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых, а украинская сторона перед встречей якобы настаивала на соответствующих изменениях в документе.

"Зеленскому было абсолютно понятно, что в этом соглашении не будет никаких гарантий безопасности", - отметил один из источников издания.

Чиновники Белого дома говорят, что не уверены, что именно Зеленский может сделать, чтобы убедить Трампа возобновить переговоры. При этом на вопрос, все ли еще возможно сотрудничество Трампа и Зеленского для достижения "мирного соглашения", один из собеседников NBC News сказал: "Я все еще считаю, что да".

"Мяч на поле президента Зеленского. Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить", - заявил другой источник.