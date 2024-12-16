Трамп вважає, що на відбудову українських міст знадобиться 100 років

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу перед журналістами.

На думку Трампа, російський диктатор Володимир Путін не думав вторгатись в України поки сам Трамп був президентом. Зокрема, він заявив, що під час його минулої каденції у світі нібито не було воєн, а зараз " зараз весь світ вибухає".

Трамп також вважає, що на відбудову українських міст знадобиться "100 років".

"Це 100-річна відбудова, і ви ніколи не зможете відновити все так, як було. Як шкода, що цього не повинно було статися. Якби я був президентом, цієї війни не було б", - сказав він.

Відновлення України

Нагадаємо, що весною минулого року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні після російського вторгнення у 411 мільярдів доларів. Це вище порівняно з попередньою оцінкою 349 мільярдів доларів, представленою у вересні 2022 року. Також варто зауважити, що через російське вторгнення ця сума постійно змінюється.