Трамп считает, что на восстановление украинских городов понадобится 100 лет

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления перед журналистами.

По мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин не думал вторгаться в Украину пока сам Трамп был президентом. В частности, он заявил, что во время его прошлой каденции в мире якобы не было войн, а сейчас " сейчас весь мир взрывается".

Трамп также считает, что на восстановление украинских городов понадобится "100 лет".

"Это 100-летнее восстановление, и вы никогда не сможете восстановить все так, как было. Как жаль, что этого не должно было произойти. Если бы я был президентом, этой войны не было бы", - сказал он.

Восстановление Украины

Напомним, что весной прошлого года Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после российского вторжения в 411 миллиардов долларов. Это выше по сравнению с предыдущей оценкой 349 миллиардов долларов, представленной в сентябре 2022 года. Также стоит заметить, что из-за российского вторжения эта сумма постоянно меняется.