Трамп вважає, що у Росії є "козирі" у переговорах щодо України

Відповідну заяву президент США зробив, летівши назад до Вашингтона після виступу на інвестиційній зустрічі у Флориді.

"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі", - сказав Трамп.

На запитання, чи вірить він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Так".

Видання зазначає, що Трамп зробив цю заяву після обурення словами президента України Володимира Зеленського, який заявив, що американський лідер "живе в дезінформаційному просторі", який керує Москва.

Трамп звинуватив Зеленського відмові проводити вибори та засумнівався у довірі українців до нього.