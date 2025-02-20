Трамп вважає, що у Росії є "козирі" у переговорах щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має "козирі" у переговорах щодо війни в Україні. Оскільки Москва "захопила велику територію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує BBC.
Відповідну заяву президент США зробив, летівши назад до Вашингтона після виступу на інвестиційній зустрічі у Флориді.
"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі", - сказав Трамп.
На запитання, чи вірить він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Так".
Видання зазначає, що Трамп зробив цю заяву після обурення словами президента України Володимира Зеленського, який заявив, що американський лідер "живе в дезінформаційному просторі", який керує Москва.
Трамп звинуватив Зеленського відмові проводити вибори та засумнівався у довірі українців до нього.
Нагадаємо, після переговорів представників США та Росії у Саудівській Аравії американський президент Дональд Трамп заявив, що рівень довіри українців до Володимира Зеленського нібито становить лише 4%.
Зеленський зазначив, що така інформація йде від Росії, а також розкритикував Трампа за повторення російської дезінформації. Варто додати, що, за даними внутрішніх українських опитувань, рейтинг довіри до президента становить понад 50%.
Президент США, відповідаючи на критику Зеленського, назвав його "диктатором без виборів".
При цьому європейські лідери висловили підтримку Зеленському на тлі заяв Трампа.
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