Трамп вважає, що Китай запровадить смертну кару за фентаніл

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай, на його думку, почне засуджувати людей до смертної кари. Зокрема, за виробництво та розповсюдження фентанілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Думаю, ми придумаємо, як Китай зрештою перейде від цього до смертної кари для тих, хто виробляє цей фентаніл і постачає його в нашу країну. Я думаю, це станеться скоро", - сказав Трамп.
Його заява пролунала на заході з нагоди підписання закону про зупинку обігу фентанілу, на якому були присутні члени сімей людей, які померли від передозування.
Також Трамп додав, що ввів мита проти Китаю "через фентаніл".
Нагадаємо, що 16 липня президент Дональд Трамп підписав закон про обмеження незаконного ввезення фентанілу в США. Цей документ збільшує терміни ув'язнення для тих, хто торгує цією наркотичною речовиною.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що незаконний обіг фентанілу - це одна з головних причин, чому США ввели мита проти Канади, Мексики та Китаю.
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